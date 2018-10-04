Помнить все: делимся лучшей шпаргалкой по Python
Мы подготовили очень занимательную коллекцию, которая по праву может называться лучшей шпаргалкой по Python благодаря ее простоте использования.
Как пользоваться шпаргалкой по Python
- Найдите интересующую тему.
- Прочитайте комментарии и документацию.
- Посмотрите примеры кода, чтобы увидеть примеры использования и ожидаемые выходные данные.
- Измените и запустите код.
- Выполните тесты и линтинг кода.
Требования
Чтобы начать работать с данным материалом, вам необходим установленный Python3.
Вам может понадобиться стандартная библиотека venv для создания виртуальных сред, а также система управления пакетами pip со всеми зависимостями.
Исходя вашей установки, вы можете получить доступ к интерпретатору Python3 при помощи команды python или python3. То же самое касается и менеджера пакетов – pip и pip3 соответственно.
Чтобы узнать версию Python, выполните команду:
python --version
Установить все зависимости, необходимые для проекта, можно так:
pip install -r requirements.txt
Тестирование
Весь код, приведенный в статье, вы можете потестить при помощи фреймворка pytest.
Чтобы создать собственные тесты, добавьте файлы и функции с префиксом test_ (например: test_topic.py к функции def test_sub_topic()).
Для запуска всех тестов, выполните следующую команду из рутовой директории проекта:
pytest
Для запуска конкретных тестов выполните:
pytest ./path/to/the/test_file.py
Линтинг
Линтинг – это процесс контроля оформления написанного кода в проекте. Для этого используются библиотеки pylint и flake8.
Pylint
Чтобы проверить, написан ли код относительно соглашения по стилю PEP 8, выполните:
pylint ./src/
В случае если линтер обнаружит ошибку (например, missing-docstring), вам может понадобиться узнать больше о конкретной ошибке:
pylint --help-msg=missing-docstring
Flake8
Чтобы проверить, написан ли код в соответствии с соглашением по стилю PEP 8, выполните:
flake8 ./src
Для более детализированного вывода используйте такую команду:
flake8 ./src --statistics --show-source --count
Шпаргалки
- Введение
- Операторы
- Арифметические операторы ( +, -, *, /, //, %, ** )
- Битовые операторы (&, |, ^, >>, <<, ~)
- Операторы присваивания (=, +=, -=, /=, //= и т. д.)
- Операторы сравнения (==, !=, >, <, >=, <=)
- Логические операторы (and, or, not)
- Операторы идентификации (is, is not)
- Операторы членства (in, not in)
- Типы
- Числа (включая booleans)
- Строки и их методы
- Списки и их методы
- Кортежи
- Наборы и их методы
- Словари
- Приведение типов
- Логические операторы
- Оператор if
- Цикл for (и функция range())
- Цикл while
- Оператор try
- Инструкция break
- Оператор continue
- Функции
- Инициализация функции (def и return)
- Область видимости переменных (global и nonlocal операторы)
- Значения аргументов по умолчанию
- Аргументы ключевых слов
- Списки произвольных аргументов
- Распаковка аргументов списка (операторы * и ** )
- Лямбда-выражения
- Документация
- Аннотации
- Декораторы
- Классы
- Инициализация класса (оператор class)
- Объект класса
- Экземпляр объекта
- Объекты метода
- Переменные класса и экземпляра
- Наследование
- Множественное наследование
- Модули
- Ошибки и исключения
- Обработка исключений (оператор try)
- Создание исключений (оператор raise)
- Файлы
- Чтение и запись (оператор with)
- Методы объектов
- Дополнения
- Оператор pass
- Генераторы (оператор yield)
- Обзор стандартных библиотек
- Сериализация (библиотека json)
- Файл (библиотека glob)
- Строки (библиотека re)
- Математика (math, random, библиотека statistics)
- Дата и время (библиотека datetime)
- Сжатие данных (библиотека zlib)
Надеемся, что статья была полезна. Воспользуйтесь шпаргалкой по Python при возникновении любой проблемы, чтобы лучше усвоить материал.
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