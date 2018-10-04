Библиотека программиста 04 октября 2018

Помнить все: делимся лучшей шпаргалкой по Python

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Мы подготовили очень занимательную коллекцию, которая по праву может называться лучшей шпаргалкой по Python благодаря ее простоте использования.

Как пользоваться шпаргалкой по Python

Как пользоваться шпаргалкой по Python

  • Найдите интересующую тему.
  • Прочитайте комментарии и документацию.
  • Посмотрите примеры кода, чтобы увидеть примеры использования и ожидаемые выходные данные.
  • Измените и запустите код.
  • Выполните тесты и линтинг кода.

Требования

Чтобы начать работать с данным материалом, вам необходим установленный Python3.

Вам может понадобиться стандартная библиотека venv для создания виртуальных сред, а также система управления пакетами pip со всеми зависимостями.

Исходя вашей установки, вы можете получить доступ к интерпретатору Python3 при помощи команды python или python3. То же самое касается и менеджера пакетов – pip и pip3 соответственно.

Чтобы узнать версию Python, выполните команду:

python --version

Установить все зависимости, необходимые для проекта, можно так:

pip install -r requirements.txt

Тестирование

python test

Весь код, приведенный в статье, вы можете потестить при помощи фреймворка pytest.

Чтобы создать собственные тесты, добавьте файлы и функции с префиксом test_ (например: test_topic.py к функции def test_sub_topic()).

Для запуска всех тестов, выполните следующую команду из рутовой директории проекта:

pytest

Для запуска конкретных тестов выполните:

pytest ./path/to/the/test_file.py

Линтинг

Линтинг – это процесс контроля оформления написанного кода в проекте. Для этого используются библиотеки pylint и flake8.

Pylint

Чтобы проверить, написан ли код относительно соглашения по стилю PEP 8, выполните:

pylint ./src/

В случае если линтер обнаружит ошибку (например, missing-docstring), вам может понадобиться узнать больше о конкретной ошибке:

pylint --help-msg=missing-docstring

Flake8

Чтобы проверить, написан ли код в соответствии с соглашением по стилю PEP 8, выполните:

flake8 ./src

Для более детализированного вывода используйте такую команду:

flake8 ./src --statistics --show-source --count

Шпаргалки

  1. Введение
  1. Операторы
  1. Типы
  1. Логические операторы
  1. Функции
  1. Классы
  1. Модули
  1. Ошибки и исключения
  1. Файлы
  1. Дополнения
  1. Обзор стандартных библиотек

Надеемся, что статья была полезна. Воспользуйтесь шпаргалкой по Python при возникновении любой проблемы, чтобы лучше усвоить материал.

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