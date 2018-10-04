Помнить все: делимся лучшей шпаргалкой по Python

Мы подготовили очень занимательную коллекцию, которая по праву может называться лучшей шпаргалкой по Python благодаря ее простоте использования.



Как пользоваться шпаргалкой по Python

Найдите интересующую тему.

Прочитайте комментарии и документацию.

Посмотрите примеры кода, чтобы увидеть примеры использования и ожидаемые выходные данные.

Измените и запустите код.

Выполните тесты и линтинг кода.

Требования

Чтобы начать работать с данным материалом, вам необходим установленный Python3.

Вам может понадобиться стандартная библиотека venv для создания виртуальных сред, а также система управления пакетами pip со всеми зависимостями.

Исходя вашей установки, вы можете получить доступ к интерпретатору Python3 при помощи команды python или python3. То же самое касается и менеджера пакетов – pip и pip3 соответственно.

Чтобы узнать версию Python, выполните команду:

python --version

Установить все зависимости, необходимые для проекта, можно так:

pip install -r requirements.txt

Тестирование

Весь код, приведенный в статье, вы можете потестить при помощи фреймворка pytest.

Чтобы создать собственные тесты, добавьте файлы и функции с префиксом test_ (например: test_topic.py к функции def test_sub_topic()).

Для запуска всех тестов, выполните следующую команду из рутовой директории проекта:

pytest

Для запуска конкретных тестов выполните:

pytest ./path/to/the/test_file.py

Линтинг

Линтинг – это процесс контроля оформления написанного кода в проекте. Для этого используются библиотеки pylint и flake8.

Pylint

Чтобы проверить, написан ли код относительно соглашения по стилю PEP 8, выполните:

pylint ./src/

В случае если линтер обнаружит ошибку (например, missing-docstring), вам может понадобиться узнать больше о конкретной ошибке:

pylint --help-msg=missing-docstring

Flake8

Чтобы проверить, написан ли код в соответствии с соглашением по стилю PEP 8, выполните:

flake8 ./src

Для более детализированного вывода используйте такую команду:

flake8 ./src --statistics --show-source --count

Шпаргалки

Введение

Операторы

Типы

Числа (включая booleans)

Строки и их методы

Списки и их методы

Кортежи

Наборы и их методы

Словари

Приведение типов

Логические операторы

Функции

Классы

Модули

Ошибки и исключения

Файлы

Дополнения

Обзор стандартных библиотек

Надеемся, что статья была полезна. Воспользуйтесь шпаргалкой по Python при возникновении любой проблемы, чтобы лучше усвоить материал.

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