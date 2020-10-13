МЕРОПРИЯТИЯ

Я.Субботник по разработке интерфейсов. Онлайн
21 ноября Онлайн Бесплатно

Бесплатный онлайн-интенсив "Станьте хакером на Python за 3 дня"
16 ноября Онлайн Бесплатно

🎨 22 тенденции веб-дизайна в 2020 году, о которых нужно знать

Новые технологические тренды заставляют веб-дизайнеров постоянно совершенствоваться. Чтобы оставаться на вершине, нужно знать только возникшие в отрасли и бурно развивающиеся тренды. Рассказываем, какие приемы лучше всего сработают в 2020 году.
Обсудить

ВАКАНСИИ

Программист С++ (Middle)
по итогам собеседования
Frontend разработчик
Санкт-Петербург, по итогам собеседования
Unity Developer
по итогам собеседования

🦉 Использование фреймворка Nightwatch.js для автоматизации тестирования

Selenium совместим с разными инструментариями и языками программирования – он широко используется для автоматизированного браузерного тестирования. Если говорить о Selenium и JavaScript, есть особенный фреймворк – Nightwatch.js, о котором и пойдет речь в статье.
Обсудить

👨‍🔧️ Зачем DevOps сисадмину и программисту?

Умевшие администрировать Linux или FreeBSD специалисты когда-то считались элитой среди айтишников, а сейчас они стали грамотными техниками. Попробуем разобраться, можно ли вернуть романтику профессии и стоит ли это делать.
Обсудить
BUG