МЕРОПРИЯТИЯ
🎨 22 тенденции веб-дизайна в 2020 году, о которых нужно знать
Новые технологические тренды заставляют веб-дизайнеров постоянно совершенствоваться. Чтобы оставаться на вершине, нужно знать только возникшие в отрасли и бурно развивающиеся тренды. Рассказываем, какие приемы лучше всего сработают в 2020 году.
ВАКАНСИИ
Программист С++ (Middle)
по итогам собеседования
Frontend разработчик
Санкт-Петербург, по итогам собеседования
Веб-аналитики и продуктовые аналитики
по итогам собеседования
Unity Developer
по итогам собеседования
🦉 Использование фреймворка Nightwatch.js для автоматизации тестирования
Selenium совместим с разными инструментариями и языками программирования – он широко используется для автоматизированного браузерного тестирования. Если говорить о Selenium и JavaScript, есть особенный фреймворк – Nightwatch.js, о котором и пойдет речь в статье.