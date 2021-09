🛠 Основы move semantics в C++

Предполагается, что читатель знаком с концепцией ссылок в C++, классов, конструкторов, конструкторов копирования, переопределённых операторов и операторов копирования, а также правилом трёх.

Каждое выражение в C++ характеризуется двумя свойствами: типом и категорией значения (value category [1]). В контексте разбора move semantics нас интересует только последнее. Полное описание категорий значений – тема для отдельной статьи, однако мы приведём необходимые сведения о каждой из существующих категорий значений.

Стандарт языка определяет три основные категории значений и ещё две составные, которые определяются на основе первых трёх.

Базовыми категориями значений являются lvalue, prvalue и xvalue:

Определив три основные категории значений, можно определить две оставшиеся (составные) – glvalue и rvalue:

Для ясности предлагаем взглянуть на диаграмму Венна:

До C++ 11 мы имели лишь lvalue и rvalue, а после – rvalue разделили на два вида: xvalue и prvalue, в то время как совокупность xvalue и lvalue стали называть glvalue.

Грубо говоря, lvalue – всё, чему может быть явно присвоено значение. rvalue – это временные объекты или значения, не связанные ни с какими объектами; что-то витающее в воздухе и ни за чем не закреплённое.

Оставив самое сложное позади, поговорим о более близких к практике вещах, о ссылках на rvalue.

При выполнении программы на C++ постоянно создаются и уничтожаются различного рода временные объекты (rvalue). До C++ 11 мы не имели возможности сохранить эти объекты для будущего использования, потому что не могли ссылаться на них (вернее, могли, но используя только константные ссылки, а значит, лишаясь возможности изменения).

С приходом C++ 11 всё изменилось: появилась возможность ссылаться на rvalue (и изменять rvalue через эти ссылки) так же, как мы до этого ссылались на lvalue (кстати говоря, то, что в C++ мы обычно называем просто ссылками, является на самом деле ссылками на lvalue). Время для примера:

Важно понимать, что сама ссылка на rvalue является lvalue.

Это всё очень хорошо, скажете вы, но как это поможет мне оптимизировать мои программы? Об этом – ниже.

Добавим в наш класс X конструктор по умолчанию, конструктор и оператор копирования, а также объявление указателя на int.

Листинг 2